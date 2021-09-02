اذاعة وتلفزيون
“مساء النور يا مغرب” على “إم بي سي5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة السابعة مساء، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “مساء النور يا مغرب”. ويعد “مساء النور يا مغرب” أقرب للمجلة التلفزيونية الشاملة التي تغطي مختلف اهتمامات الجمهور المغربي، إذ يقدم البرنامج على مدار الأسبوع، فقرات متنوعة ترصد وتتابع الشأنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا