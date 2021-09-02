الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي منح لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، راحة لحميد أحداد، أسبوعا، بعد انضمامه للنادي رسميا، قادما من الزمالك. ولن يشارك أحداد في معسكر مراكش، رفقة الفريق الأخضر، إذ انتهى للتو من مباريات الدوري المصري مع فريقه السابق. الجيش الملكي يخوض الجيش الملكي مباراة إعدادية أمام اتحاد الخميسات، غدا (الجمعة)،أكمل القراءة »
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