الرياضة
“فيفا” يتابع حكيمي أمام السودان وغينيا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» متابعة 10 لاعبين أفارقة في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وشملت اللائحة أشرف حكيمي، الدولي المغربي والمحترف بباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب المصري محمد صلاح وساديو ماني وخاليدو كوليبالي وإدوارد ماندي من السنغال ورياض محرزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا