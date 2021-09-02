الرياضة
تقارير تحذر خاليلوزيتش من السودان
قوة المنافس الهجومية واندفاعه البدني واعتماده على التسديد خارج المنطقة تعقد مهمة الناخب الوطني بعث منتخب السودان إشارات قوية إلى منتخبات المجموعة التاسعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ضمنها المنتخب المغربي، بعد أن اكتسح نظيره من النيجر بثلاثة أهداف لصفر، في مباراة إعدادية بينهما. ويتميز المنتخب السوداني بقوتهأكمل القراءة »
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