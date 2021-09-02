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حوادث

مصرع خليفة قائد في حادثة

منذ 6 ساعات
  لقي رجل سلطة برتبة خليفة قائد مصرعه في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين اليوسفية مركز جمعة اسحيم، الاثنين الماضي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية كان يسوق سيارته عائدا من منزل عائلته بآسفي وانزلقت به إلى حافة الطريق فانقلبت، وأفاد مصدر أمني أن الخليفة تعرض إلىأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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