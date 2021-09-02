الرياضة
آسفي في معسكر مغلق بالرباط
الفريق يواجه رجاء بني ملال والرجاء وبرشيد قبل افتتاح البطولة يدخل أولمبيك آسفي معسكرا تدريبيا مغلقا بالرباط، انطلاقا من أمس (الأربعاء)، وينتهي الأحد المقبل. وقال مصدر مسؤول ل»الصباح» إن المدرب فوزي جمال، عقد لقاء مع مسؤولي الفريق للحسم في الشطر الثالث والأخير من البرنامج الإعدادي للفريق، الذي يسبق الموسم الكرويأكمل القراءة »
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