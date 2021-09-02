الرياضة
رسالة رياضية: مزاجية خاليلوزيتش
لم يكتف وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، بإثارة المزيد من الجدل، منذ تعيينه ناخبا قبل سنتين، دون إقناع إلى الآن، سواء باختياراته الفنية، أو نتائجه، بل مازال يصر على استفزاز المغاربة بقرارات أقل ما يقال عنها، إنها مزاجية وصبيانية، الغرض منها لي ذراع لاعبين بعينهم، وإرضاء بعض المحيطين به. يحق لخاليلوزيتشأكمل القراءة »
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