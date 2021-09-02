وطنية
كفاءات تقود الاتحاد بعين الشق
أثارت لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال الثلاثة أيام الأولى لحملته الانتخابية بدائرة عين الشق بالبيضاء، المفاجأة، بالنظر إلى التركيبة البشرية التي قدمها الحزب بعين الشق، ما يؤشر على عودة قوية لرفاق عبد الرحيم بوعبيد بالحصول على أكبر المقاعد. وتميزت حملة الاتحاد الاشتراكي بعين الشق بالتواصل المباشر مع المواطنين فيأكمل القراءة »
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