حوادث
أسلحة ملثمين مغاربة تحير أمن سبتة
يهاجمون الملاهي ويسطون على مبالغ مالية لتعويض خسائر توقف تهريب الكوكايين حيرت شبكة ملثمين، ترجح المعلومات الأمنية أنهم مغاربة حاملون للجنسية الإسبانية، أفراد الشرطة في سبتة المحتلة، بعد تعدد “غزواتهم” المسلحة، آخرها السبت الماضي، حين هاجموا ملهى يقصده الشباب للاحتفال. ويخطط أفراد الشبكة، حسب مصدر من سبتة المحتلة، بدقةأكمل القراءة »
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