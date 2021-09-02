وطنية
الانتخابـات بعيـون المجتمـع المدنـي
مجلس بوعياش يصادق على ميثاق للأخلاقيات ويمنح الاعتماد لثمان وثلاثين هيأة تواصل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعاتها تحضيرا للانتخابات المقبلة. وقرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيم 12 دورة لتكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بثماني جهات بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني،أكمل القراءة »
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