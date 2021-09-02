الرياضة
“الماط” يعوض المغادرين
استعاد زايد كروش وتعاقد مع كاربيلا ومرور يواصل المغرب التطواني، المنتمي للقسم الثاني، تعويض المغادرين بعد نهاية الموسم الماضي، بضم لاعبين جدد آخرهم زايد كروش، المنفصل عن النهضة البركانية. وسبق لكروش، الدفاع عن ألوان «الماط» وحاز لقب البطولة، وشارك رفقته في مونديال الأندية، الذي أقيم بالمغرب في 2014. كما تعاقدأكمل القراءة »
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