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علوش في “الستات بتعرف تقتل” تستعد كندة علوش حاليا لبطولة مسلسل “الستات بتعرف تقتل”، ويناقش العمل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية في المجتمع المصري. وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التي انتشرت في الفترة الأخيرة وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم العمل مجموعة كبيرةأكمل القراءة »
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