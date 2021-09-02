الرياضة
المعتني يعود لتداريب خريبكة
عاد نجيب المعتني لتداريب أولمبيك خريبكة، بعد إصابة ألمت به أخيرا، غيبته عن الفريق. وانضم المعتني للفريق، إذ يرغب في مواصلة مسيرته رفقته، رغم العروض التي توصل بها من فرق بالقسم الأول، غير أنه أبلغه رغبته في البقاء بخريبكة. وعلى غرار الموسم الرياضي الماضي، عندما نزل «لوصيكا» لبطولة القسم الثاني،أكمل القراءة »
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