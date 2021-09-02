الرياضة
بوردو يتابع داري
الناصري يستبعد التخلي عن الكرتي وأسرير بالزمامرة على سبيل الإعارة أبدى بوردو الفرنسي اهتمامه بالدولي المحلي أشرف داري، مدافع الوداد الرياضي، وسعى لضمه في آخر يوم من الانتدابات في “الليغ1” قبل أن يؤجل الموضوع إلى «الميركاتو» الشتوي. وخصص بوردو لجنة تقنية لمتابعة مستوى داري خلال المرحلة المقبلة، لضمه في «الميركاتو»أكمل القراءة »
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