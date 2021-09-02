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غياب الإبداع
> كيف فرضت الجائحة على المرشحين تغيير طريقة تواصلهم من وسائل تقليدية إلى الرقمي الافتراضي؟ > هذه تجربة جديدة في مجال التواصل السياسي المرتبط بما هو رقمي، ولم يشكل ذلك مفاجأة بالنسبة للمغاربة لأنه حصل تطور وتعامل مع هذه الوسائل التقنية، من قبل كافة فئات المجتمع، خاصة منذ أن ظهرتأكمل القراءة »
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