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الرياضة

وفاق آسفي يجدد الثقة في العقاد

منذ 6 ساعات
جدد المكتب المسير لوفاق آسفي ثقته في المدرب الشاب عبد الهادي العقاد، لتدريب الفريق في الموسم الكروي المقبل. وقال عبد القادر العجيل، رئيس الفريق، إن المكتب المسير عقد لقاء مع المدرب لتحديد البرنامج الإعدادي للفريق، والحسم في لائحة اللاعبين الذين سيدافعون عن قميص الفريق، وأكد أن تداريب الفريق انطلقت الأسبوعأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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