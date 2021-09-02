حوادث
اعتقال تاجر خمور بعين حرودة
تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بعين حرودة، التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية، أخيرا، في عملية نوعية، من الإطاحة بنشاط أحد تجار الخمور على صعيد عمالة المحمدية، بعد أن ظل مبحوثا عنه لمدة طويلة بموجب مذكرات صادرة على الصعيد الوطني. وأحيطت العملية بسرية تامة تجنبا لاحتمال انكشاف أمر الخطةأكمل القراءة »
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