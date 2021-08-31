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“جدل التجارب” جديد بشتاوي
صدر عن دار “الآن ناشرون وموزعون” في عمّان كتاب “جدل التجارب.. في الفيلم الوثائقي” للباحث محمد بشتاوي. كتاب يتناول صناعة الأفلام الوثائقية من زاوية جمالية ونقدية. وجاء في كلمة الغلاف التي كتبها الناقد حسين نشوان أن المؤلف يضع بعمله هذا “الفيلمَ الوثائقي في بوتقة التجربة بسؤاله الذي يقدّمه في العنوانأكمل القراءة »
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