الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يستفيد لاعبو الوداد الرياضي من يوم راحة، منحه إياهم وليد الركراكي، مدرب الفريق، بعد عودتهم من السعيدية. وتوج الوداد نهاية الأسبوع الماضي، بلقب دوري النتيفي الودي، الذي أقيم هذه السنة ببركان. الرجاء الرياضي خطف الحسين رحيمي، الأنظار في مباراة فريقه الرجاء الرياضي واتحاد وجدة، الإعدادية، التي جرت أولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا