حوادث
حجز شيرا وأقراص مهلوسة ببوقنادل
حجزت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل 750 غراما من الشيرا و100 قرص مهلوس و4200 علبة لصاق مخدر (سيلسيون)، داخل بيت أحد التجار المعروفين وسط مركز الجماعة الحضرية. وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن قائد المركز الترابي توصل بمعلومات تفيد اتخاذ المنزل وكرا لترويج مختلف أنواع الممنوعاتأكمل القراءة »
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