حوادث
اعتقال مستشار نصب أربع خيام
تحدى السلطة رغم تنبيهه ورشح ابنه بدله وزوج آخر واستدعى حوالي 300 شخص لاستمالة الناخبين أحال المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل، على وكيل لملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، صباح أول أمس (الأحد)، مستشارا جماعيا ببلدية بوقنادل بموجب الفترة الانتدابية (2015-2021)، في حالة اعتقال، بعدما نصب أربع خيام لتنظيم حفلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا