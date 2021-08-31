حوادث
إحالة 6 متهمين على استئنافية الجديدة
أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، أول أمس (الأحد)، ستة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية متابعتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة والمشاركة في إخفاء شيء متحصل من جناية. وجاء إيقاف المتهمين تباعا الجمعة الماضي،أكمل القراءة »
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