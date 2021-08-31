الرياضة
أحداد يتنازل عن مستحقاته من أجل الرجاء
فحوصات طبية إضافية للغاني أوكرا قبل التوقيع له علمت «الصباح» أن حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري، بات قريبا من الالتحاق بالرجاء الرياضي، بعدما تنازل عن جزء مهم من مستحقاته للفريق المصري، نظير قبول عرض الفريق الأخضر. واقترح أحداد على الزمالك فسخ عقده، ليتمكن من العودة للرجاء في صفقة انتقال حر،أكمل القراءة »
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