الرياضة
خاليلوزيتش يصفع فيورنتينا
الناخب الوطني يرفض إعفاء أمرابط وثلاث حصص قبل مواجهة السودان انطلقت أمس رفض الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش طلب فيورنتينا الإيطالي، بشأن إعفاء سفيان أمرابط من المشاركة في مباراتي السودان وغينيا، لحساب تصفيات كأس العالم 2022، بمبرر عدم جاهزيته بدنيا، بعد العملية الجراحية، التي خضع لها أخيرا. ووفق إفادة مصدر مطلع،أكمل القراءة »
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