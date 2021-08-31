الرياضة
خريبكة يعير الصوفي والطوعامي
الفريق تعادل أمام شباب المحمدية وديا ويواصل نتائجه الجيدة في المباريات الودية أعار أولمبيك خريبكة بلال الصوفي ورضوان الطوعامي، إلى اتحاد وجدة، العائد إلى منافسات القسم الثاني. والتحق المدافع الصوفي والمهاجم الطوعامي باتحاد وجدة، إذ وقعا على عقد لموسم واحد، قبل العودة إلى خريبكة، علما أنهما ظلا خارج تركيبة عزيزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا