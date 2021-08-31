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الرياضة

خريبكة يعير الصوفي والطوعامي

منذ 20 ساعة
الفريق تعادل أمام شباب المحمدية وديا ويواصل نتائجه الجيدة في المباريات الودية أعار أولمبيك خريبكة بلال الصوفي ورضوان الطوعامي، إلى اتحاد وجدة، العائد إلى منافسات القسم الثاني. والتحق المدافع الصوفي والمهاجم الطوعامي باتحاد وجدة، إذ وقعا على عقد لموسم واحد، قبل العودة إلى خريبكة، علما أنهما ظلا خارج تركيبة عزيزأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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