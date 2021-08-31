حوادث
فاجعة تهز قصبة تادلة
غرق 18 شابا وشابة بعد محاولات الهجرة السرية إلى أوربا تخيم سحابة حزن كئيبة على سماء قصبة تادلة، منذ الجمعة الماضي، بعد أن انتشر خبر غرق 18 شابا وشابة، كانوا على متن قارب يمخر عباب البحر نحو لاس بالماس، لكن جرت رياح البحر بما لم يشتهه القارب الذي كان يقلهم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا