الرياضة
انتقادات تطول قرعة البطولة
تكرار الديربي في الدورة العاشرة وبعض المواجهات في الدورة عينها يطرح تساؤلات عن جدوى «السيرفر» أثارت قرعة البطولة الوطنية للموسم الجديد، التي أقيمت الجمعة الماضي، جدلا كبيرا، بسبب تكرار عدد من المواجهات في الدورات نفسها، رغم إدخال «السيرفر» الإسباني حيز التنفيذ. وعلى سبيل المثال، فإن تكرار الديربي البيضاوي بين الودادأكمل القراءة »
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