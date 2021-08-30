حوادث
إيقاف مروج كوكايين بطنجة
أطاحت فرقة للأبحاث تابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، في الساعات الأولى، الخميس الماضي، بأحد أكبر المروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أصنافها، وضبطته في حالة تلبس بحيازة حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الكوكايين، التي كان يعتزم ترويجها على زبنائه بأحياء المدينة. وأفاد مصدر أمني مسؤول بولاية طنجة، أن المشتبه فيه،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا