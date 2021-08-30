الرياضة
الإصابة تبعد رحيحو عن الجيش
يغيب أيمن رحيحو، لاعب الجيش الملكي، عن فريقه عشرة أيام، بداعي تعرضه للإصابة في الكعب، خلال إحدى الحصص الإعدادية، التي خاضها الفريق بالمركز الرياضي العسكري بالمعمورة. وعلمت «الصباح»، أن سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، ألحق اللاعب رحيحو بالفريق الأول منذ الموسم الماضي، إذ شارك في الحصص الإعدادية التي كان يخوضهاأكمل القراءة »
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