الرياضة
شاكلا يبحث عن فرصة ببلجيكا
عمل الدولي المغربي سفيان شاكلا، بنصيحة الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، وغير وجهته من “الليغا” صوب الدوري البلجيكي، بحثا عن فرصة للعب. وانضم شاكلا إلى أود أوفرلي لوفن البلجيكي، بعدما وقع عقدا يمتد ل3 سنوات، قادما من فياريال الإسباني. وتأكد شاكلا، بعد عودته من فترة إعارة لخيتافي، أنه لا يدخل ضمنأكمل القراءة »
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