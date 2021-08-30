الأولى
الهجوم على موكب الشوباني
اعترض مواطنون موكب الحملة الانتخابية للمرشح الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان، منتقدين سياسته في المنطقة، رافضين قيامه بحملته الانتخابية في بعض جماعات إقليم ميدلت التي تعاني التهميش ونقصا كبيرا في الخدمات بمختلف أنواعها، بسبب الصراع السياسي الذي نشب بين الأغلبية والمعارضة، وتسبب فيأكمل القراءة »
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