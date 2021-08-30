حوادث
المؤبد لقاتل مختل بمكناس
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم ثلاثيني، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق، من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض المفضيين إلى الموت وهتك عرض مختل، وأدين بالسجن المؤبد مع تحميله الصائر دون إجبار. وعن تفاصيل هذه الواقعة المثيرة،أكمل القراءة »
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