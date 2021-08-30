الرياضة
أربع مباريات إعدادية للسريع
برمج فؤاد الصحابي، مدرب سريع وادي زم، أربع مباريات إعدادية، خلال المعسكر التدريبي، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي، ببوزنيقة. وواجه السريع مولودية وجدة، أول أمس (السبت)، فيما سيلتقي حسنية أكادير، غدا (الثلاثاء)، قبل مواجهة حسنية أكادير الجمعة المقبل، ليختتم مبارياته الإعدادية أمام الفتح الرياضي والمغرب الفاسي، الأحد المقبل. وتتوزع تداريبأكمل القراءة »
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