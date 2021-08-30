الرياضة
بوشتة سادس انتدابات الزمامرة
إدارة الفريق الدكالي تمنع المباركي من العودة إلى تطوان انتدب نهضة الزمامرة، يوسف بوشتة، اللاعب السابق للمغرب التطواني، ووقع معه عقدا لمدة موسمين. وقال مصدر مسؤول ل»الصباح» إن أحد الوكلاء عرض اللاعب على إدارة الفريق الدكالي، وبعد التفاوض تم التوافق بخصوص الأمور المالية ومدة العقد فتم توقيعه في وقت قصير.أكمل القراءة »
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