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الرياضة

بقالي يتأهل لنهائي العصبة

منذ 20 ساعة
Morocco's Soufiane El Bakkali celebrates winning the men's 3000m steeplechase final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 2, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
فحوصات أكدت أن إصابته خفيفة ومشاركته في زوريخ غير مؤكدة تمكن سفيان بقالي، البطل الأولمبي في 3 آلاف متر موانع، من حجز مقعده في نهائي العصبة الماسية، المقرر إجراؤه في 8 و9 شتنبر المقبل بزوريخ، رغم عدم إتمامه السباق، أول أمس (السبت)، بملتقى باريس، بسبب الإصابة. وصنفت العصبة الماسية بقاليأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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