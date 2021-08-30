الرياضة
بقالي يتأهل لنهائي العصبة
فحوصات أكدت أن إصابته خفيفة ومشاركته في زوريخ غير مؤكدة تمكن سفيان بقالي، البطل الأولمبي في 3 آلاف متر موانع، من حجز مقعده في نهائي العصبة الماسية، المقرر إجراؤه في 8 و9 شتنبر المقبل بزوريخ، رغم عدم إتمامه السباق، أول أمس (السبت)، بملتقى باريس، بسبب الإصابة. وصنفت العصبة الماسية بقاليأكمل القراءة »
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