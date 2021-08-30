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“كل شيء” عن تلقيح 12/17
الإعلان اليوم عن مراكز التلقيح وتحديد لوائح التلاميذ والتواصل جار مع الأسر تنشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم (الاثنين)، اللوائح النهائية الوطنية المعدلة لمراكز تلقيح التلاميذ من فئة 12 و17 سنة ونوعية اللقاح، إذ من المقرر أن تلتحق الأمهات والآباء بهذه المراكز ابتداء منأكمل القراءة »
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