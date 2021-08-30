الرياضة
الجامعة تمدد الميركاتو
حصلت على موافقة الاتحاد الدولي بعد طلب من الأندية مددت جامعة كرة القدم، كما توقعت “الصباح”، الميركاتو الصيفي إلى غاية تاسع شتنبر المقبل، بدل 31 غشت الجاري. وأرجع مصدر مطلع القرار، إلى رغبة العديد من الأندية، التي راسلت الجامعة في الموضوع في انتداب اللعبين، بعد رفع عدد المحترفين وعودة الحراسأكمل القراءة »
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