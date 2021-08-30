وطنية
نساء أشباح في لوائح أحزاب
لم تستطع أحزاب كثيرة تغطية جميع الدوائر، بسبب إجراء الانتخابات المحلية الجماعية والجهوية والبرلمانية في يوم واحد (8 شتنبر)، ما دفع زعماء أحزاب إلى ترشيح زوجاتهن، وبناتهن، وربيباتهن، وحارسات سيارات، وخادمات بيوت، وعاملات في النظافة والمصانع والمزارع، وأفراد الأسرة الواحدة لملء المقاعد الشاغرة، ما يعني أنها تفتقد إلى المناضلينأكمل القراءة »
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