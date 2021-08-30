الرياضة
الإدريسي يلتحق ببرشيد
غادر محمد الإدريسي أولمبيك خريبكة، ليوقع ليوسفية برشيد، بعد مساهمته في العودة إلى بطولة القسم الأول، إذ خاض عددا من المباريات، خلال الموسم الماضي، بقيادة المدرب عزيز كركاش. وانتهى عقد الإدريسي مع خريبكة، الذي استغرق موسما واحدا، خاض خلاله تسع مباريات رسمية، وست أخرى بديلا، أي أنه لعب 859 دقيقة،أكمل القراءة »
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