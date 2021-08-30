الصباح السياسي
داء فقـدان الثقـة
لزرق قال إن خارطة الترشيحات كشفت أن الانتخابات مجرد ديكور يخفي مطبخ تقسيم الغنائم يرى رشيد لزرق ،أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)، أن خارطة الترشيحات المعلن عنها، من قبل الداخلية تطرح سؤال مركزية مصلحة المغرب العليا في التنافس السياسي، كما تدعي الأحزاب أم أن الانتخابات مجرد ديكور شكليأكمل القراءة »
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