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رحيل قيدوم رولينغ ستونز
غيب الموت، أخيرا، تشارلي واتس، عازف الدرامز البريطاني لفرقة رولينغ ستونز الشهيرة عن سن 80 عاما “في أحد مستشفيات لندن. وجاء في بيان صادر عن وكيل أعماله برنارد دوكرتي “بحزن كبير نعلن وفاة العزيز تشارلي واتس”، مع الإشارة إلى أنه “توفي بسلام في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق، محاطاأكمل القراءة »
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