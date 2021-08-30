وطنية
نقابيون يقودون لائحة اليسار بالمحمدية
اليماني: نسعى لتدبير مغاير لشؤون المدينة وخدمة الطبقة العاملة اختار تحالف فدرالية اليسار بالمحمدية، ترشيح نشطاء نقابيين في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقيادة لائحة التحالف في الانتخابات الجماعية بالمدينة. ورشح التحالف اليساري عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، والناشط في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وكيلا للائحة الانتخابات الجماعية والحسينأكمل القراءة »
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