fbpx
الرياضة

غموض يكتنف مستقبل بامعمر

منذ 20 ساعة
اللاعب يرغب في العودة إلى فاس وطنجة يرفض المقايضة أصبح الغموض يكتنف مستقبل محمد علي بامعمر، لاعب وسط اتحاد طنجة، في ظل استمرار غياب اللاعب عن تداريب الفريق، التي انطلقت بداية الأسبوع الماضي. وتتضارب الآراء حول هذا الغياب الذي عزاه مصدر مقرب من الفريق، إلى وجود اللاعب بفاس، للاطمئنان علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى