الرياضة
غموض يكتنف مستقبل بامعمر
اللاعب يرغب في العودة إلى فاس وطنجة يرفض المقايضة أصبح الغموض يكتنف مستقبل محمد علي بامعمر، لاعب وسط اتحاد طنجة، في ظل استمرار غياب اللاعب عن تداريب الفريق، التي انطلقت بداية الأسبوع الماضي. وتتضارب الآراء حول هذا الغياب الذي عزاه مصدر مقرب من الفريق، إلى وجود اللاعب بفاس، للاطمئنان علىأكمل القراءة »
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