اذاعة وتلفزيون
ملايين لدعم قاعات سينمائية
الغلاف المالي هم قاعات بالرباط والبيضاء ويستهدف دعم رقمنتها وتحديثها كشف المركز السينمائي المغربي، عن قائمة القاعات السينمائية المستفيدة من دعم الرقمنة والإنشاء. وذكر المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له، أن قائمة القاعات السينمائية المستفيدة تم حصرها خلال اجتماع عقدته، الاثنين الماضي، بمقر المركز، لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعاتأكمل القراءة »
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