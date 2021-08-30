حوادث
اعتقال مسير مطعم خرق الطوارئ
مداهمة السلطات الأمنية ضبطت المشتبه فيه متلبسا بمواصلة أنشطة استقبال الزبناء داهمت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الخميس الماضي، مطعما بحي كيليز، قرر مسيره مواصلة تقديم خدماته رغم سريان الحظر الليلي، متحديا حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لمحاصرة وباء كورونا القاتل. وحسب مصادر «الصباح»، فقد أسفرت عملية المداهمةأكمل القراءة »
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