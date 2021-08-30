الرياضة
جامعة القوى “تهدد” الأندية والعصب
طالبتها بعقد جموعها أو حرمانها من رخص العدائين دعت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الأندية إلى عقد جموعها العامة السنوية، قبل متم شتنبر المقبل، والعصب الجهوية إلى عقدها قبل متم أكتوبر المقبل، من أجل التحضير الجيد لانطلاقة الموسم الرياضي المقبل. وأعلنت جامعة القوى أن الأندية المعنية بعقد جموعها العامة، ملزمةأكمل القراءة »
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