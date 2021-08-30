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الرياضة

ملعب كوناكري يؤرق خليلوزيتش

منذ 20 ساعة
تقرير حذره من سوء أرضيته وبنشرقي أول الملتحقين بتجمع المعمورة حذرت لجنة بعثتها الجامعة الملكية لكرة القدم إلى كوناكري، من سوء أرضية ملعب لاسانا كونتي، المقرر أن يحتضن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، التي تجرى بقطر السنة المقبلة. وعلمت «الصباح»، أن اللجنةأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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