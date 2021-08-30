الرياضة
منتخب القاعة يتوجه إلى سلوفاكيا
يخوض خمس مباريات قبل المونديال و18 لاعبا في اللائحتين النهائية والاحتياطية توجه المنتخب الوطني داخل القاعة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى سلوفاكيا، من أجل المشاركة في دوري دولي منظم على هامش بطولة العالم التي تحتضنها ليتوانيا. ووجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، الدعوة إلى 18 لاعبا للمشاركة في هذاأكمل القراءة »
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