حوادث
سقوط نصاب استولى على نصف مليار
سقط مبحوث عنه من أجل النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، أخيرا، في قبضة مصالح ولاية أمن أكادير، وسلمته للمصالح الأمنية بالأمن الإقليمي بسلا، بعدما تقاطرت مجموعة شكايات تجار على النيابة العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية والدوائر الأمنية. وأفاد مصدر «الصباح» أن الموقوف أوهم ضحاياه بقدرته على جلب سلع لهمأكمل القراءة »
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