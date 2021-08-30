الصباح الفني
“علي صوتك” في مهرجان الفيلم الفرنكوفوني
مخرج الفيلم نبيل عيوش يعلن مشاركته في مهرجانات دولية أعلن منتجو فيلم “علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش، عن مشاركته في مجموعة من المهرجانات الدولية المرموقة. وقال المتحدثون أنفسهم إنه بعد “الحضور المميز ل”علي صوتك” ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان “كان” في يوليوز الماضي، يواصل الفيلم مسيرته بالمشاركة في مجموعة منأكمل القراءة »
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